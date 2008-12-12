Карину Кокс на LOVE RADIO вовсе не ждали

Радиостанция LOVE RADIO опровергла информацию о том, что солистка группы Сливки" Карина Кокс приглашена вести какие-либо передачи. Вчера появилась информация, что Карина будет вести новую передачу на Love Radio. Однако радиостанция категорически опровергла эту новость. Пресс-служба сообщила, что в ближайшее время сетка LOVE RADIO не претерпевает каких-либо существенных изменений, появление новых программ не планируется. Зато на следующей неделе в эфире LOVE RADIO стартует азартная акция, способная привлечь любого и озолотить каждого - новогодняя, снежно-денежная игра "Простая арифметика", призовой фонд которой составит более 2 миллионов рублей.