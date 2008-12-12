Другу Леонтьева грозит суд

41-летнего певца Александра Богдановича обвиняют в том, что он влез к женщине в машину и попытался отобрать ключи. Скандальная история с участием близкого друга главного «Казановы» российской эстрады произошла ночью в центре Москвы. Как уверяет жительница одного из домов на Трифоновской улице, во дворе в ее иномарку влез пьяный «латиноамериканец» и потребовал отдать ему ключи от машины, сообщает Life. Каково же было удивление оперативников, когда выяснилось, что хулиганом оказался не кто иной, как близкий друг и продюсер популярного артиста Леонтьева. Разбой По словам 32-летней Людмилы С., поздно ночью она приехала домой на своей «Тойоте Камри». Припарковав машину у подъезда, женщина позвонила мужу и попросила помочь ей донести до квартиры тяжелые сумки. Но не успела москвичка закончить разговор, как передняя пассажирская дверца ее авто распахнулась и в салон бесцеремонно вломился нетрезвый мужчина. - От него за версту разило алкоголем, - вспоминает Людмила, - Внешне он очень похож на латиноамериканца, но говорил почему-то с украинским акцентом. Незнакомец замахнулся на женщину кулаком. - Гони ключи и выметайся из машины, - пригрозил он. Опешив от такой наглости, Людмила лишь робко пролепетала, что с минуты на минуты здесь появится ее муж. Тогда хулиган резко хлопнул дверью и поспешил удалиться. - Вместе с ним был еще один парень, - рассказала прибывшим оперативникам напуганная москвичка. - Они убежали в соседний подъезд. Мужчина, который в это время вышел погулять с собакой, сказал, что они оба живут здесь. Объяснительная Сотрудники милиции задержали подозреваемых. Одним из них оказался 41-летний Александр Богданович, который был сильно пьян, но при этом сильно возмущался обвинениям в свой адрес объяснительной Богданович написал, что не имеет к произошедшему ни малейшего отношения. По его словам, в этот вечер сразу после концерта он отправился в гости, а затем вернулся домой. «Женщину, которая предъявляет мне претензии, что я якобы хотел отнять ее ключи от автомобиля, вижу впервые», - написал в протоколе друг Леонтьева, подписавшись при этом его фамилией.