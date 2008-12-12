У Журавской есть все шансы стать первой красавицей планеты

По предварительным рейтингам на конкурсе «Мисс Мира» племянница заместителя киевского мэра входит в пятерку лидеров Осталось 2 дня до финала конкурса «Мисс Мира», в котором участвует киевлянка, родственница заммэра Виталия Журавского, Ирина Журавская. Журавская уже достигла хороших результатов в промежуточных конкурсах. Она вошла в тройку лучших в состязании «Мисс Топ-Модель». Третье место ей досталось и в конкурсе «Мисс Талант». Ирина представляла на суд танцевальный номер – смесь народного и современного танца. К слову, с танцевальными номерами выступали, кроме Журавской, представительницы Нигерии, Гибралтара, Дании, Литвы, Мартиники и Мексики. Как сообщает «Газета по-киевски», на победу киевлянки высокие ставки и в букмекерских конторах по всему миру. Судя по комментариям, которые оставляют посетители на сайте «Мисс Мира», поддерживают Ирину Журавскую не только украинцы, и не только братья-славяне. Вот лишь некоторые отзывы. «Думаю, у нее есть что-то уникальное в красоте. Это делает ее особенной. Я даю ей десятку. Как по мне, она может завоевать корону». «Я из Бельгии, но должен сказать, что она действительно прекрасна. Она поразила меня своим интервью, как она смогла себя представить. Надеюсь, что она станет следующей Мисс Мира». «Лучшие пожелания из Болгарии. Ты великолепная!». На официальном сайте конкурса missworld.com можно узнать и интересные подробности об Ирине. Например, на вопрос, какой самый сумасшедший поступок вы совершили, Журавская ответила: купалась в открытом море с акулами. А отвечая на традиционный вопрос «Без чего бы вы не смогли обойтись, если бы попали на необитаемый остров?», украинская красавица соригинальничала – «без противомоскитного крема». Финал конкурса будет проходить в субботу, 13 декабря. Говорят, что в ЮАР поедет и Виталий Журавский, чтобы поддержать свою родственницу.