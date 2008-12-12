«Ранетки» загадали желания

Солистки популярной подростковой группы «Ранетки» загадали свои желания на Новый год. - Хочу получить от деда Мороза... дорогую иномарку «Ниссан Кашкай! - заявила, мечтательно закрыв глаза у новогодней елки в Уфе, басистка коллектива Лена, сообщает Life. - А я хочу братика и собаку, - призналась вокалистка Аня Руднева. - Кого больше, даже не знаю. И того, и другого одинаково сильно! Охваченные новогодним настроением девочки порадовали подарками и своих поклонников. Одной из своих фанаток участницы группы презентовали гитару, которую девчушка с трудом унесла после концерта домой.