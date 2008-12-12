Радистка К@т научит россиянок рожать

Этой зимой российский рынок литературы для молодых мам и беременных пополнится еще одним ценным продуктом - книгой «Записки беременной женщины». Автор потенциального бестселлера - певица, журналистка, писательница Екатерина Сорокина, которая живет и работает под псевдонимом Радистка К@т. Книга уникальна тем, что написана не специалистом, зачастую только в теории представляющим, что такое беременность. Здесь вы не найдете скучных медицинских терминов, разобраться в которых под силу только врачу. Все сложные диагнозы описаны понятным русским языком. «Записки» созданы мамой для мам. В этой книге автор, она же главная героиня, описывает все радости и трудности столь деликатного периода, многочисленные внутренние конфликты и переживания, осознание себя в новой ипостаси и новые ощущения. Особый накал истории придает тот факт, что новое состояние пришлось на сложную пору семейного финансового кризиса. И тем актуальнее выглядит эта книга в реалиях кризиса мирового. «Записки беременной женщины» - мое частное мнение, записанное в форме дневника, - рассказывает Катерина – «Эта история о том, как меняется фигура и мировоззрение, о том как женщина договаривается сама с собой и занимает новое место в обществе. Я далека от мысли сделать эту книгу настольным пособием и не претендую на роль справочника, однако я постаралась включить в нее кое-какие полезные советы. Кроме того, в конце помещено несколько приложений «Мамины страницы». Здесь найдутся полезные адреса, телефоны и ссылки, информация о компенсационных выплатах, список плановых осмотров и необходимых процедур во время беременности, подробный список приданого для новорожденного - исправленный и дополненный, и еще много-много другой полезной информации. Думаю, что эта книга будет интересна и многим мужчинам, которые хотят понять, что чувствует женщина на протяжении девяти месяцев. Это такая легкая, но познавательная семейная литература.» «Записки беременной женщины» лягут на полки книжных магазинов уже в начале декабря. Не пропустите новинку от Радистки К@т и издательства ЭКСМО.