Клара Новикова привезла дочь в роддом

Знаменитая артистка Клара Новикова накануне своего дня рождения (завтра ей исполнится 62) привезла свою 31-летнюю дочь Машу в роддом. Легендарная «тетя Соня» готовится в третий раз стать бабушкой. Сотрудники одного из элитных роддомов столицы вчера искренне обрадовались, увидев в своей клинике популярную юмористку. Хотя повод для посещения больницы был и не очень радостный. Клара Борисовна привезла любимую дочку, когда врачи решили положить ее на сохранение. - У Марии это третья беременность, - рассказал LIFE.RU врач клиники, - поэтому решили перестраховаться. Напомним, 61-летняя актриса уже дважды становилась бабушкой - у нее внучка Анечка и внук Алексей.