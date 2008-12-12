МакSим наказала желтых журналистов

Певица МакSим засудила «Экспресс газету». Издание в мае 2008 годавыпустило ряд статей под авторством журналиста Михаила Филимонова, порочащих честь и достоинство артистки. 10 декабря Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск певицы МакSим (Марины Абросимовой) «о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда», который был подан на «Экспресс газету». По итогам заседания было вынесено решение, в соответствии с которым издание «Экспресс газета» обязана опубликовать опровержение своих статей, а также вместе с Михаилом Филимоновым выплатить МакSим денежную компенсацию за причинение морального вреда. По сообщению пресс-службы певицы, МакSим была удовлетворена решением суда и в дальнейшем не намерена оставлять безнаказанными действия так называемых «журналистов», стремящихся опорочить артиста и поднять тиражи «желтых» изданий любыми, даже самыми низменными, способами.