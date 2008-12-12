Борис Моисеев: Путин для меня Бог

Присвоение звание заслуженного артиста Борису Моисееву, как известно вызвало в обществе массу непонимания. Артисту постоянно приходится доказывать, что это звание он действительно заслужил. «Да, я изгой. — рассказал в интервью женскому журналу „Sex and the City“ Борис Моисеев, комментируя присвоение ему Владимиром Путиным звания Заслуженного артиста России. — А он как раз дал понять обществу, что все имеют право на свою фантазию и на свое творчество. Он этим продемонстрировал обществу свою молодость и правильность взглядов. Ведь английская королева наверняка регулярно принимает Элтона Джона, и неважно при этом, кто, с кем, куда и как. Лично я считаю Владимира Владимировича человеком номер один в мире. Он велик. Если вы спросите, кто для меня бог, то я скажу — он».