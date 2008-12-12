Галустян не может закончить ремонт

Звезда развлекательного проекта «Наша Russia» Михаил Галустян из-за мирового финансового кризиса вынужден жить на съемной квартире в центре столицы. Популярный артист не может закончить запланированный до кризиса дорогостоящий ремонт в своих недавно купленных шикарных апартаментах. Джамшут, как ласково Мишу называет народ, уже более года живет со своей супругой в съемной квартире. Когда на семейном совете встал вопрос о пополнении звездной семьи, Галустян задумался расширить свою жилплощадь. Зарабатывающий даже по меркам российского шоубизнеса не малые деньги, Миша купил себе большую квартиру в центре столицы и начал делать в ней ремонт. Любителю красных труселей и в голову не могло прийти, что спустя пару месяцев после кризиса он будет вынужден приостановить ремонт в квартире. По словам друзей Галустяна, изначально он задумал сделать из своих апартаментов уютное, но в тоже время по-кавказскии дорогое и яркое жилище. - Но теперь из-за финансовых проблем и отмены некоторых концертов, Михаил вынужден приостановить ремонт, - говорит один из друзей артиста. - Хотя с Нового года он планирует возобновить стройку, но уже с меньшими материальными затратами.