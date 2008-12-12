Гай Ричи больше не увидит своих детей

Бывший муж Мадонны, британский режиссер Гай Ритчи, признался, что очень беспокоится по поводу того, что певица нарушит заключенное между ними в ходе бракоразводного процесса соглашение и будет жить с детьми в США. По сообщению британского журнала Closer, экс-супруги договорились о том, что их общий 8-летний сын Рокко и приемный ребенок - 3-летний Дэвид Банда - будут жить поочередно то в Нью-Йорке, то в Лондоне, а 12-летняя дочь Мадонны Лурдес останется с матерью в США. В настоящее время дети звезды сопровождают ее в ходе латиноамериканского гастрольного тура «Sticky & Sweet», а Ритчи снимает новый фильм о Шерлоке Холмсе в Великобритании. Отец режиссера заявил журналистам, что его сын очень переживает из-за того, что Мадонна может передумать и не будет позволять ему общаться с детьми. «Сейчас дети с Мадонной. Мы очень волнуемся, что они могут никогда больше не вернуться назад, в Великобританию, - сообщил Джон Ритчи. - Но Гай очень надеется, что этого не случится».