Супруга сводит с ума Сергея Безрукова

Жена популярного актера Сергея Безрукова Ирина призналась, что знает, как свести с ума мужа, и делает это регулярно. Хоть супруги не первый год вместе, но до сих пор живут, будто у них медовый месяц. Чтобы поддерживать в Сергее огонь страсти, Ирина использует различные средства. Например, подчеркивает свои достоинства, которыми щедро наделила ее природа, эффектными нарядами. "В повседневной жизни я надену прежде всего удобную одежду – джинсы, курточку, туфли без каблуков. Но если мы собираемся на светский раут, готовлюсь основательно: делаю макияж, прическу, беру в руки вечернюю сумочку, надеваю шпильки и в таком виде появляюсь перед мужем, - рассказала Ирина в интервью журналу "7 дней". – В этот момент как никогда ощущаю – любимый смотрит на меня другими глазами. Все-таки мужчины очень реагируют на внешний вид женщины". По словам актрисы, женщинам важнее эмоции, взгляд, интонация, а сильный пол первым делом смотрит на "картинку", причем в любом возрасте. "Сережа, увидев меня во всеоружии, обязательно приобнимет, поцелует, скажет: "О, какая женщина!" Когда же встречает мои фото в журналах, внимательно их рассматривает со словами: "А кто это у нас такой красивый?" Только ради этой фразы я готова наряжаться", - с улыбкой призналась Ирина. Может быть, именно поэтому в гардеробе актрисы много вечерних платьев. Безрукова также раскрыла секрет своей прекрасной фигуры. "Мне повезло с генами – пошла в маму, а у нее была тонкая кость. Но в том, как я выгляжу, есть и моя заслуга – я делаю гимнастику, хожу в бассейн, слежу за питанием. Ведь только единицы могут за столом ни в чем себе не отказывать, - посетовала Ирина. – Вот, к примеру, Валерий Гаркалин как-то рассказывал, что ест за себя и за коллегу по спектаклям Татьяну Васильеву, которая сидит на диете и каждый день ходит в спортзал. При этом ни один килограмм к Валере не пристает…" Однако актриса не советует перебарщивать с диетами, ведь не всякому мужчине нравятся худые женщины. "На одной картине оператор, посмотрев на меня в камеру, с тоской сказал: "Боже, кого сейчас выбирают в героини. Ты же не женщина, а суповой набор. Вот моя жена Галя – это Мона Лиза!" - рассмеялась Ирина. – А его Галя – цветущая красавица-хохлушка. Так что любая женщина красива. Просто каждой надо найти своего мужчину".