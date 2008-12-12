Ушла из жизни знаменитая актриса

Знаменитая актриса 50-х годов прошлого века и эротическая фотомодель Бетти Пэйдж скончалась на 85-м году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Она умерла без мучений накануне вечером. Бетти Пэйдж, по праву считающаяся королевой pin-up стиля, родилась в 1923 году. Модель стала знаменита благодаря своим фотографиям, опубликованным в таких известных журналах того времени, как "Мерцание" (Wink), "Парад красоты" (Beauty Parade) и Titter (так называют физически привлекательных девушек недалекого ума). Благодаря роскошной фигуре, которую подчеркивало бикини или нижнее белье, к 1954 году Пэйдж стала ведущей моделью эротических журналов в Нью-Йорке. Изображения с ней стали появляться на открытках, игральных картах и конвертах для грампластинок. Всеобщая известность пришла к Пэйдж после скандальной статьи в британской газете Sun, где рассказывалась история отношений Бетти с Мерилин Монро, к тому моменту уже входившей в десятку национальных кинозвезд. Из текста статьи следовало, что кинокомпания Universal, на которую работала Монро, наняла частного детектива, который разузнал о ее гомосексуальной связи с топ-моделью. После этой истории, привлекшей внимание общественности, Бетти Пэйдж лишь подкрепила интерес средств массовой информации и ее поклонников к своей персоне, однажды исчезнув из номера одного из отелей в день новых съемок. Считается, что именно Бетти Пэйдж помогла заложить основу для сексуальной революции в 60-е годы. Многие даже приписывали ей клише идеала женской красоты. На снимках модель могла быть совершенно разной: милой, нежной, невинной, шокирующей, агрессивной или жесткой. Но как бы то ни было, критики всегда сходились во мнении, что никогда, даже в самых откровенных ее снимках было невозможно найти ни капли пошлости.