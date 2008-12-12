Иосиф Кобзон и Борис Шпигель открывают «фабрику еврейских звезд»

18 декабря в берлинском концертном зале «Урания» состоится финал VI международного конкурса молодых исполнителей «Золотая Ханукия». В этом году судьбу Гран-при (золотая статуэтка символа конкурса и денежный приз), а также еще 7 «золотых» статуэток определит выступление двенадцати молодых вокалистов из шести стран. Победителей конкурса определит международное жюри. Председателем жюри конкурса, с момента его основания - народный артист СССР Иосиф Кобзон. Патронирует конкурс и является идейным вдохновителем российский сенатор, президент ВКРЕ Борис Шпигель. По слухам, Шпигель и Кобзон теперь хотят найти новую звезду, в этот раз еврейского искусства, претендентами станут молодые таланты из шести стран, поэтому Иосиф Давидович и Борис Исаакович вместе будут председательствовать в жюри конкурса. Кобзон лично подтвердил нам, что предложил Борису Шпигелю создать «фабрику еврейских звезд»: - Такое скопление талантов не только радует, но и заставляет задуматься: а что дальше? Когда мы только приступили к рассмотрению материалов, поступивших на конкурс, я поразился высочайшему мастерству совсем безвестных или начинающих еврейских артистов. Их уровень на несколько порядков выше того, что мы вынуждены регулярно слышать по российскому радио, видеть на российской сцене и по телевидению, – убежден Иосиф Кобзон, - как было бы здорово, если бы часть “пространства” в эфире принадлежала еврейским талантам. Помочь их продвижению могла бы “Фабрика еврейских звезд”. Как реализовать эту идею, надо еще думать. Всемирный конгресс русскоязычного еврейства, который возглавляет Борис Шпигель, уже одобрил этот проект, предстоящий конкурс и должен выявить достойные таланты. Голосуй за лучшего финалиста Международного конкурса "Золотая Ханукия"! А судьбу ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ решат зрители концерта и посетители сайта. Голосуйте за лучшего на специальной странице сайта Всемирного конгресса русскоязычного еврейства! Ваш голос может решить судьбу приза!!!