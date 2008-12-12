Сумки с фото Карлы Бруни пошли под суд

Парижский суд рассмотрит 15 декабря иск адвоката супруги французского президента Карлы Бруни-Саркози к компании Pardon, которая выпустила в продажу сумки с ее изображением. Особое возмущение представителей госпожи Бруни-Саркози вызвал тот факт, что на полотняной сумке компании Pardon, базирующейся в заморском департаменте Франции на острове Реюньон, методом шелкографии нанесена ее знаменитая фотография 1993 года, где она позирует обнаженной. "Эта сумка наносит как удар по имиджу мадам Саркози-Бруни, так и ущерб ее авторским и коммерческим правам", - заявил представитель адвоката на острове Икбал Акун. "Мы будем требовать прекращения продаж этого изделия и взыскания 125 тысяч евро в качестве морального ущерба", - уточнил он. Со своей стороны, глава Pardon Петер Мертес заявил, что сумка не продается, а бесплатно раздается клиентам компании. Использование изображения госпожи Бруни-Саркози он объяснил тем, что она является публичной персоной. Постановочный черно-белый снимок, явившийся предметом юридического спора, был сделан фотохудожником Мишелем Комтом в 1993 году в бытность Карлы профессиональной моделью. По замыслу, он имитирует картину Жоржа Сера "Натурщица", написанную за 100 лет до появления этого фото. Тогда еще будущая первая леди Франции с гладко зачесанными волосами стоит, завернув ступни носками внутрь - пятками наружу и целомудренно, на античный манер, прикрывая ладонями низ живота. В апреле он был продан на аукционе торгового дома "Кристис" в Нью-Йорке за 91 тысячу долларов. Агентство отмечает, что две недели назад Апелляционный суд Парижа разрешил продавать кукол вуду с лицом Саркози, сочтя правомерным подобное воспроизведение образа главы государства как публичного лица.