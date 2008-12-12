У Пугачевой новый молодой воздыхатель

Алла Пугачева так и привлекает мужчин младше себя. Последний законный муж Примадонны Филипп Киркоров был влюблен в нее с самой юности, а разница в возрасте не помешала паре просуществовать в законном браке десяток лет. Нынешний спутник певицы Максим Галкин тоже вполне годится Пугачевой в сыновья, он даже младше Кристины Орбакайте. Но Галкин не единственный, кому хотелось бы провести лучшие годы рядом с Аллой Борисовной. У певицы появился и еще один молодой воздыхатель - певец Николай Басков. В недавнем интервью газете "Аргументы и факты" он заявил, что готов жениться на Примадонне. "А при чем здесь возраст? - недоумевает певец. - На Пугачевой я бы и сам женился. Ведь здесь дело совсем не в возрасте. Мужчина на таких женщин, как Алла Борисовна, смотрит не только как на очаровательный образ, но и как на человека в полном масштабе. К тому же критерии для личного счастья в нашей жизни совершенно поменялись. Сегодня разница в возрасте уже не представляется чем-то необычным и неприемлемым". Кстати, в последнее время ходили слухи о якобы планируемой свадьбе Баскова и совсем другой певицы - дочери Монтсеррат Кабалье Монситы. Но Басков эту информацию опроверг. "Когда пишут про роман – значит, он возможен, - уклончиво заметил Николай. - Значит, просто так не сыграешь. А потом, послушайте, вот один раз разве назовешь романом? А у нас если один раз что-то было, где-то увидели – уже роман. Раньше романом называли стабильные отношения, которые длятся минимум несколько лет". "Вот с самой Монтсеррат у меня роман длится уже восемь лет, мы с ней уже столько любовных дуэтов спели! - гордо добавил артист. - Я летаю к ней каждый месяц. Я ее единственный ученик в мире. Она сказала об этом всем. Эта женщина подарила мне самое главное – уверенность в себе".