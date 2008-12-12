По кому тоскует Наталья Крачковская

Актриса с большой буквы Наталья Крачковская спустя четыре месяца после кончины Михаила Пуговкина все еще оплакивает эту утрату. Наталья Леонидовна сейчас занята в двух спектаклях - "Безумство любви" и "Невеста для банкира". Стоит отметить, что это комедии, но они и навевают ей грустные мысли о легендарном актере Михаиле Пуговкине, сердце которого навсегда остановилось в июле этого года. "Спектакли, в которых я сейчас работаю, очень веселые и интересные, жизнеутверждающие и праздничные. Я их называю "брызги шампанского". Это выражение Михаила Пуговкина, - с печалью в голосе рассказала Дням.Ру Наталья Крачковская. - Он был удивительный человек, трогательный, очаровательный. Когда он загорался и начинал что-то рассказывать, это вот и были "брызги шампанского". Весельчак-режиссер Якин и Ульяна Андреевна - супруга Бунши из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" навсегда покорили сердца зрителей. Но в киноархиве есть много и других замечательных фильмов, в которых Наталья Леонидовна играла с Михаилом Ивановичем. "Он часто был моим партнером. Однажды играл моего возлюбленного, - вспоминает актриса. - Я все время о нем думаю. Это же был человек удивительного дара, обаяния такого, какого просто больше нет. Он один был такой, и аналогов ему нет и, наверное, не будет. Иногда смотрю фотографии, где мы с ним, и вспоминаю наш последний с ним разговор. Он тогда уже был очень болен, но все равно у меня спросил: "Как твои дела, Наташенька? Может, еще поработаем с тобой". Сегодняшние режиссеры пока не торопятся приглашать Наталью Леонидовну в свои картины. Но 70-летняя актриса все равно верит, что вернется на съемочную площадку: "В фильмы пока не приглашают. Я понимаю, что сейчас трудное время. Но я подожду, главное - было бы здоровье и время для ожидания. Недавно я отметила свое 70-летие. Сейчас немного передохну, а потом начнется новогодняя компания, буду работать, как говорится, "не вынимая".