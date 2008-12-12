Гитарист группы «Токио» стал отцом

Бас-гитарист известной рок-группы "Токио" Демьян Курченко стал отцом: у него родился сын, сообщает Life. - Мы сегодня без Демьяна прилетели, - развел руками двухметровый солист "Токио" Ярослав Малый. - Он взял "декретный" отпуск, нянчит сына. Демьян с женой - певицей Инной Стил - назвали малыша Яном. Я за них ужасно рад! У меня самого трое детей, которые живут в разных странах. Виталию 14 лет, Луке 12, а Янине 5. Сейчас я с супругой Наташей Симаковой, солисткой группы "Сибирь", работаю над очередным ребенком. Мы с Наташей в восторге друг от друга, у нас полное взаимопонимание, и даже, я бы сказал, один позвоночник на двоих...