Галкин жестоко высмеял проблему Билана

У фаворитов проекта "Звездный лед" Елены Бережной и Димы Билана в новом выпуске шоу вышла осечка. Виной тому – неудачно подобранный образ и проблема с костюмами. Несмотря на то, что на дворе далеко не 12 апреля – День космонавтики, ребята почему-то решили выбрать именно космическую тематику. Выступлению самой яркой пары проекта аккомпанировала легендарная группа "Земляне". Под песню "Трава у дома" Дима и Лена высадились на импровизированную Луну. Дальше началось самое интересное. Под воздействием воображаемой невесомости Билан и Бережная встали на четвереньки – на руках у них тоже были надеты коньки. Очевидцы отмечают, что они скользили по катку, словно две большие инопланетные каракатицы. Зрителям зрелище понравилось, они задорно смеялись и поддерживали любимую пару. А вот некоторые судьи были очень строги. Популярный певец Николай Басков, комментируя выступление пары, признался, что ему номер напомнил рекламу новых советских пылесосов. "Похоже, Дима сам не понял, на чем он танцует – на руках или на ногах", - освистал Билана недовольный тенор. Триумфатор "Евровидения" все свои промахи списал на серебристый комбинезон, в котором выступал. Наряд был настолько неудобен, что едва не сорвал номер вовсе. Как сообщают "Вести.ру", неловко себя чувствовала на льду и Елена Бережная. "Кататься на четырех коньках очень тяжело. А костюмы у нас действительно прямо-таки антицеллюлитные", - посетовала она после выступления. "Это у кого ж из вас двоих целлюлит? – спросил телеведущий Максим Галкин, с подозрением глядя на худеньких конкурсантов. - Видимо, у Димы. У Лены костюм более открытый, и ничего лишнего не видно". Лишь только один член жюри - опытный фигурист Игорь Бобрин - решил вступиться за ребят: "Я сам пробовал кататься на четырех коньках – не вышло".