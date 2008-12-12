У SMS-ки отобрали права и машину за вождение в нетрезвом виде!

На днях с одной из солисток SMS Мариной произошла неприятная история. Из-за насыщенного графика свободного времени у девушек в обрез, потому уделять внимание родственникам и близким друзьям приходится нечасто. В один из таких редких свободных вечеров Марина встретилась со своими подругами, которых не видела уже несколько месяцев. Вместе они отправились в ресторан, где провели не один час в задушевных беседах за бокалом шампанского. Когда подруги распрощались, Марина села за руль. По дороге ее остановил дорожный патруль, чтобы проверить документы. Но одной проверкой дело не ограничилось. Инспектор ГАИ попросил Марину подышать в индикатор алкоголя. О том, что было дальше, можно с легкостью догадаться: любимый Лексус Марины был эвакуирован на место парковки, а в наказание за нетрезвый вид Марину лишили водительских прав. Пока срок лишения остается неизвестным. Возможно, Марина лишится возможности водить автомобиль на целых два года.