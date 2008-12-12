Никита Михалков обидел Заворотнюк

Громкий скандал разразился между Никитой Михалковым и Анастасией Заворотнюк. Всегда галантный и вежливый Никита Сергеевич очень резко и далеко нелицеприятно высказывается по поводу кинематографических работ уже изрядно поднадоевшей народу Заворотнюк. - Мои слова действительно сродни смертному приговору Заворотнюк как актрисе, - признался LIFE.RU режиссер. - Я считаю, что актеры должны быть популярными за счет своего таланта и ролей в кино, а не за счет истории о всевозможных мужьях и сексуальных интригах. По всей видимости, всегда терпимый к обычным актерам и актрисам Михалков, видимо, уже не смог сдержать эмоции, когда узнал, как Анастасия поступила с его хорошим другом и талантливым актером Сергеем Жигуновым. - По мнению Михалкова, именно ему она обязана появлению в многих фильмах и рейтинговых проектах на ТВ, таких как ледовое шоу, - говорит LIFE.RU один из помощников режиссера.