Алексей Гоман стал новым секс-символом России

На днях певец Алексей Гоман принял участие в необычной фотосессии для женского журнала «Sex and the citу». По результатам голосования читательниц этого глянцевого издания, Алексей вошел в сотню самых сексуальных мужчин России. Чтобы оправдать столь почетное звание, а заодно порадовать многочисленных поклонниц, певцу предложили обнажиться перед фотокамерой. Долго уговаривать Алексея снять рубашку не пришлось. Да и перед объективом Гоман, несмотря на природную скромность, вел себя очень раскованно. Певец воспринял эту фотосессию с должной иронией. - Я ко всему отношусь с юмором, и фотосессия в полуобнаженном виде - не исключение, - говорит Алексей. - Я всегда считал, что мои сильные стороны не в сексульности. Но отказываться от этой фотосессии я причин не видел, хоть это и первый опыт подобной съемки. Получается, что я, в каком-то смысле, лишился девственности, - со смехом добавляет певец. Образ, в котором предстанет Алексей на страницах журнала «Sex and the city», держится в строжайшем секрете. Сейчас можно лишь сказать, что эта откровенная фотосессия шокирует многих поклонников певца. Так далеко Гоман еще не заходил. Кстати, певец настолько вошел в азарт, что даже задумался о карьере модели. - Я пробую себя в разных областях искусства: пою, пишу песни, снимаю клипы, фотографирую. Теперь вот думаю, может, в модели податься? А если серьезно, это был очень интересный опыт для меня! Номер журнала «Sex and the city» со скандальной фотосессией Гомана выйдет в свет в феврале.