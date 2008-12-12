СРОЧНО! У звезды «Ментов» родилась дочь

семье Михаила Трухина прибавление: актер стал отцом в третий раз. Супруга лучшего специалиста по подростковой преступности на голубых экранах, 22-летняя актриса Анна Нестерцова произвела на свет очаровательную девочку. - Мы очень счастливы, - признается LIFE.RU Трухин. - Дочь очень похожа на маму. А вот имя пока не придумали. У Михаила есть двое детей от первого брака -10-летний сын Егор и 7-летняя дочь Даша. Они уже вовсю пробуют себя в актерской деятельности. Напомним, что в марте прошлого года Михаил Трухин развелся с супругой Любовью, а в декабре того же года 37-летний «мент» женился на студентке второго курса РАТИ - 21-летней Анне Нестерцовой. По словам самого актера, дочь Даша души не чает в Анне, а вот сын Егор немного ревнует. У Михаила и Анны довольно большая разница в возрасте. Но актер признается, что они ее совсем не замечают. За последний год Михаил Трухин и его жена Анна успели все: сыграть свадьбу, съездить в свадебное путешествие и произвести на свет малышку. Напомним, что актеры поженились в минувшем декабре, однако из-за плотного рабочего графика ни у Михаила, ни у Анны не было времени на то, чтобы отметить событие. Поэтому когда молодые расправились с рабочими делами и все же решили отдохнуть, Анна уже была в положении. Так что на Мальдивах и Шри-Ланке, где супруги вдоволь порыбачили, погружались с аквалангом в море и катались на слонах, они находились втроем. По мнению обоих родителей, активный отдых под горячим солнцем пошел их крохе только на пользу.