Синди Кроуфорд занялась продажей сапог

Что объединяет актера Мэтью Макконахи, певицу Джессику Симпсон и супермодель Синди Кроуфорд, кроме того, что они голливудские звезды? Все они стали участниками благотворительного онлайн-аукциона Art and Sole, ежегодно проводимого знаменитой маркой обуви Ugg Australia с 2005 года. Каждый декабрь компания поручает некоторому количеству известных людей придумать свой дизайн классических австралийских сапог на овечьем меху. Все авторские работы выставляются затем на официальном сайте компании в течение 14 дней со дня начала торгов. Собранные средства перечисляются в исследовательский центр и детскую больницу Сент-Джуд в Мемфисе, штат Теннесси. В прошлом году таким образом удалось собрать более $105000. В этом году организаторы аукциона надеются на не меньший успех. Для этого они прислали каждому из звездных участников специальный набор "сделай сам", в котором есть все для эксклюзивного творчества: краски, булавки, маркеры, пайетки, стразы, тесемки и масса прочей мелочи. Готовые пары авторы подписывали и отсылали вместе со своей фотографией обратно в штаб-квартиру Ugg. С этого момента начинались торги. Сейчас на сайте uggaustralia.com висят 24 лота, созданных в единственном экземпляре. Приобрести их может абсолютно каждый. Пока что минимальная цена составляет $550, максимальная - $2700. Однако чем ближе день окончания торгов, тем выше растут ставки, так что всем желающим заполучить уникальные "угги" следует поторопиться. И не только поэтому. Всем победителям аукциона, помимо самих лотов, компания Ugg Australia обещает вручить "угги" из лимитированной коллекции, выпущенной специально к 30-летию марки. Заметных сапог много. Все авторы выложились на славу. Однако, если расставить приоритеты, самыми нарядными вышли сапоги Брук Шилдс (актриса явно воспользовалась содержимым набора по полной программе). Самыми стильными - унты из золотых и черных перьев от победителя американской программы Project Runway (аналог нашего шоу "Ты - супермодель") 21-летнего дизайнера Кристиана Сириано. Самыми трогательными - улыбающиеся сапожки наиболее юной участницы аукциона, 12-летней Эбигейл Бреслин, звезды фильма "Маленькая мисс Счастье". Самыми правдоподобными - "афро-угги" от комедийной королевы Вупи Голдберг. Невероятно остроумный автопортрет актрисы почему-то оценили всего-навсего в $550. Может, кто-то из вас поспешит исправить ошибку?