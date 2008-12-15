Александр Домогаров отказывается от кино

Популярный актер Александр Домогаров более известен в народе своими киноролями, но сам предпочитает театральные подмостки. "В театре материал другой, не видишь, а чувствуешь результат. Спектакль рождается в страшных муках, потом он начинает постепенно открывать рот, говорить, ходить. У меня бывали средние спектакли, но чтоб закрывались после первого сезона - таких нет. "Мой бедный Марат" идет 14 лет, "Сирано" – лет восемь", - рассказал Александр в интервью "Антенне". Если перед Домогаровым встает выбор – сняться в фильме или готовиться к новому спектаклю, артист отказывается от кино в пользу театра. "Если пересекаются графики съемок и репетиций, не будет кино. Когда репетировали спектакль "Палач", мне делали серьезные предложения, но я сказал: "Нет, я дал слово в театре. Мое слово дорогого стоит, меня так воспитали", - признался артист. Финансовый кризис Александра не пугает, и жизнь свою он менять не собирается. "Что ее менять-то: свой кусок хлеба я в театре заработаю. Хотите, чтобы я пришел в какую-то компанию и завалил ее? Это я могу, потому что совершенно к такой работе не способен. У меня не выйдет ходить на работу к 9 утра, сидеть до 5 дня, - развел руками актер. – Заняться продюсированием? Это тоже надо иметь определенный склад характера, ума. Может быть, когда-нибудь, и то если звезды так сложатся и я пойму, что это не так страшно". Кино не единственная жертва Домогарова. Год назад он покинул Москву. "Я давно хотел за город. Город уже начал давить, и не потому, что не люблю Москву. Я не тусовочный человек, но суету люблю. Вдруг три года назад я понял: надо уезжать. И уехал. Как сейчас помню: это было 26 декабря прошлого года, я приехал в новый дом, там даже мебели еще не было, переночевал, вернулся в Москву, взял собак и с тех пор в Москве не оставался на ночь ни разу".