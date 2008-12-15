Сенчина на «Суперстаре» разругалась со стилистом

Участница проета "Ты супрестар-2" Людмила Сенчина разругалась со своим имиджмейкером из-за того, что он хотел заствить ее пойти к косметологу, сообщает Life. Людмила Петровна до сих пор не привыкла к гламуру шоу-бизнеса. - Я всегда очень скромно одевалась, не делала яркого макияжа, - признается артистка. - Предпочитала делать ставку на голос... Поэтому и со своим стилистом разругалась. Он со мной теперь даже не разговаривает. Понимаю, что зря...Времена меняются. Чтобы быть успешной, сейчас одного голоса недостаточно, нужен еще и внешний лоск.