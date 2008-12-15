Елена Образцова сделала подтяжку лица

Вчера на Новой сцене Большого театра отметила 45-летие творческой деятельности оперная прима Елена Образцова. Для того, чтобы выглядеть безупречно, незадолго до торжественной даты 69-летняя примадонна обратилась к специалистам и сделала круговую подтяжку лица. Елена Васильевна, помолодевшая на несколько лет, встречала гостей на сцене Большого театра. Пришедшие поздравить примадонну знаменитости не могли не отметить цветущий вид юбилярши. Life удалось выяснить, что за месяц до своего юбилея Елена Васильевна сделала круговую подтяжку лица. Образцова обратилась к специалистам по пластической хирургии в один из известных институтов красоты, куда ходят многие российские селебритиз. Помимо подтяжки лица, которая подчеркнула контур и убрала лишние морщины, специалисты порекомендовали артистке пройти несколько процедур по омоложению, что она с удовольствием сделала. Результат превзошел все ожидания: на своем юбилее оперная прима выглядела королевой! Праздничный вечер Образцовой собрал всех знаменитостей отечественного шоубизнеса. В числе первых в Большой театр прибыли Валерия и Иосиф Пригожин. Несмотря на то, что певица, как и всегда, была улыбчива и обходительна, от посторонних глаз не укрылось, что звезда с трудом скрывает усталость. Cейчас Валерия переживает не самый простой период в своей жизни. На днях любимая бабушка певицы перенесла очередную операцию, уже пятую за последние полгода. Разумеется, сейчас Валерия всей душой находятся рядом с дорогим ей человеком. Однако мужественной певице приходится выдерживать плотный рабочий график, который не позволяет позволять все время своей семье. На юбилей звезда прибыла после 12-часовой на фотосессии для глянцевого журнала. - Леру поддерживает то, что ее родные рядом, - делится с Life Иосиф Пригожин. После концерта гости во главе с виновницей торжества отправились на банкет. Поднимая очередной тост за здоровье примадонны, Николай Басков не преминул отпустить смелую шуточку. - Мы с Еленой Васильевной будем отличной парой, - объявил всему залу Николай. - Мы побьем все рекорды по сравнению с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным. И будем готовиться к Золотой свадьбе!