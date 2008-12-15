СРОЧНО! Порно-звезда Лена Беркова вышла замуж и ждет ребенка!

Несмотря на то, что звезда отечественной порноиндустрии Еена Беркова давно и клятвенно пообещала, что не намерена связывать себя узами брака, в минувший четверг она расписалась со своим возлюбленным Иваном. Как стало известно Life, причиной такого смелого поступка стал поступок еще боле смелый: Лена находится на четвертом месяце беременности. Поскольку пожениться пара решила неожиданно, на их свадьбе присутствовали только самые близкие друзья. Церемония проходила в одном из центральных залов бракосочетания столицы. - Я беременна, и наконец-то, пусть и с третьей попытки, счастлива, - рассказала Беркова.