Бритни вышла в свет без макияжа

Желание Бритни выглядеть естественно обернулось для звезды досадным казусом. Певица, похоже, забыла о том, что давно вышла из образа цветущей школьницы, кроме того, семейные неурядицы, ночной образ жизни и нездоровое питание не слишком хорошо сказались на внешности суперзвезды. Так что выйдя из дома без макияжа Бритни заставила задуматься даже папарацци - действительно ли перед их объективами оказалась та самая Спирс? Увы, женщина с бледным изможденным лицом и глубокими тенями под глазами оказалась поп-принцессой Бритни. Все же певице стоит брать пример с Мадонны - старшая подруга должна научить ее не пасовать перед лицом трудностей и пользоваться косметикой, сообщает Life.