Орбакайте заменила Куценко маму

В новом фильме Александра Стриженова певица Кристина Орбакайте сыграет... маму Гоши Куценко. - Уже есть идеи по поводу третьего фильма, - сказал Гоша Куценко на премьере фильма «Любовь-морковь - 2» в Нижнем Новгороде. - Все, конечно, будет зависеть от проката второй части. Но сценарий уже написан. По сюжету у Кристины есть отец - одинокий коммунист, а у меня - мама-демократка, и мы меняемся со старичками местами. Мне идея нравится и даже больше, чем с детьми. По словам главного мачо страны, сейчас он очень боится обвинения в педофилии. - После выхода первого фильма, где мы с Орбакайте поменялись телами, мне до сих пор звонят и поздравляют с 8 марта, - продолжает Гоша. - Что будет теперь, я боюсь даже представить!