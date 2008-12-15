Мадонна вернется к Гаю Риччи на Рождество

Мадонна и Гай Риччи встретят Рождество вместе ради детей, сообщает Life. Парочка, которая в настоящее время завершает бракоразводный процесс встала на путь примирения. По взаимной договоренности они проведут Сочельник в английском имении Гая Эшкомб - будет устроен семейный ужин и прочие традиционные рождественские развлечения. Поначалу Мадонна хотела, чтобы дети сопровождали ее в турне по Южной Америке. Но Риччи настоял, и теперь королева поп-музыки возвращается в Великобританию вместе с сыном Рокко, приемным сыном Дэвидом, которому три года, и дочерью Лурдес. Мадонна и Гай разделили свое имущество, завершив финансовую часть развода, но остался один вопрос - где должны жить их дети. Певица, которая переехала жить в США, хочет, чтобы они были при ней, а Риччи считает, что его сын Рокко должен учиться в Лондоне.