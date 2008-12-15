Филипп Киркоров ищет нового подопечного?

Неутомимый в поиске молодых талантов, Филипп Киркоров похоже, намерен в наступающем новом году взять под свое крыло очередное юное дарование. Кто им окажется на сей раз, вероятно, мы узнаем в самое ближайшее время. На днях артист принял приглашение войти в состав жюри Международного Вокального конкурса (МВК) «Созвездие». Финал осеннего сезона состоится уже 18 декабря и обещает собрать в стенах элитного яхт-клуба «Адмирал» весь цвет и свет российского шоу-бизнеса. Помимо короля российского ПОПа в составе жюри появятся Александр Песков, Александр Пряников, Юрий Цейтлин и другие. За спиной конкурсантов три месяца еженедельных концертов, прослушиваний и мастер-классов. Более ста исполнителей разнообразных жанров боролись за право стать новым «протеже» Киркорова. В этот вечер судьба финалистов будет определена. Гостей клуба будет ждать незабываемое шоу – жаркая борьба конкурсантов за призовые места, выступление звезд российской эстрады и множество сюрпризов от организаторов. В числе гостей Финала МВК «Созвездие» ожидаются: Дмитрий Дюжев, Александр Носик, Михаил Гребенщиков, Екатерина фон Гечмен-Вальдек, Ирина Круг, Тутта Ларсен, Илья Спицын, Юлия Михальчик, Юлиана Шахова, Павел Паскаль, Антон Макарский, Алена Водонаева, братья Запашные, Юлия Ковальчук, Оксана Почепа, солисты групп «Тутси», «Блестящие», «Пропаганда», «Лицей», «Самоцветы» и другие популярные личности. Специальный гость конкурса - Лариса Долина.