Скандал на конкурсе «Мисс Мира»: Индийская красавица обвинила судей

Индианка Парвати Оманакуттан, занявшая 13 декабря третье место на конкурсе красоты "Мисс мира", считает, что судьи несправедливо присудили победу россиянке Ксении Сухиновой. - Я выступила лучше других в этапе конкурса на индивидуальность и вопрос-ответ. Это несправедливо. Все, кто это видел, это почувствовали. Я думаю, решение судей было несправедливым, - сказала бронзовая призерка конкурса красавиц в эфире регионального индийского телеканала. По мнению индийской прессы, 21-летняя Парвати, отвечая на вопросы судей, блестяще показала свою эрудицию и находчивость, когда упомянула одновременно и Махатму Ганди, и Нельсона Манделу. - У меня была уверенность. Я могла выступить хорошо. Этап вопросов-ответов дался мне легко, потому что я знаю литературу, - сказала Парвати. Как сообщил Life, в интервью индийской прессе Парвати призналась, что горечь обиды не позволила ей сдержать слезы, так как она объективно полагала, что ее ответ на последний вопрос "был лучше, чем у остальных конкурсанток". - Я была убита горем, - заключила индианка. 58-й международный конкурс красоты "Мисс мира" проходил в Йоханнесбурге (ЮАР). Второе место в этом конкурсе заняла уроженка Тринидада и Тобаго Габриэль Уолкотт.