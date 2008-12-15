Елена Неклюдова получила «Обложку года»

На днях певица Елена Неклюдова, известная по радиохитам «Жизнь» и «Убегаю», победила в престижной номинации «Поющая обложка» на Международном конкурсе печатных изданий «Обложка года». Фотография Неклюдовой, украсившая журнал «Женское здоровье», принесла певице традиционную золотую статуэтку и подарки от организаторов конкурса. «Получить награду подобного уровня, когда помимо тебя в номинациях участвует множество ярких звезд шоу-бизнеса – это огромная честь! – говорит Елена Неклюдова. – Вдвойне приятно победить именно в номинации «Поющая обложка», ведь в ней оценивается не только визуальная сторона, но и уровень вокального исполнения. Мы с моей командой уделяем особое внимание сценическому образу, постоянно работаем над имиджем. Я всегда и везде – будь то сцена или фотосессия для глянцевого журнала – выгляжу хорошо!» Конкурс проходил по 11 номинациям, среди которых - «Мир женщины: семья, мода, красота, хобби», «Молодежные издания», «Общественно-политические и деловые издания» и другие. Елена Неклюдова, представившая в конце ноября ретро-альбом золотых хитов «Пять поколений», исполнила на торжественном вечере несколько песен из своего репертуара.