Лена Валевская выпустит «Бабочку» с аранжировщиком Николая Баскова

На днях молодая певица, автор музыки и текстов более ста песен, победительница XVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Лена Валевская приступила к записи своего дебютного альбома. Работа над пластинкой с рабочим названием «Бабочка» проходит при непосредственном участии музыканта и аранжировщика Александра Льва, известного по работе с Юлией Савичевой, Николаем Басковым, Лерой Массквой, Олегом Газмановым, группами «Смысловые галлюцинации» и «Лицей». Именно ему принадлежит продакшн песен, с которыми Лена завоевала первое место на «Славянском базаре». «Лена очень профессиональная певица, - рассказывает Александр Лев. – Так как я сам музыкант, а она хорошо подкована в музыкальной теории, мы разговариваем с ней на одном языке. Надеюсь, получится универсальный продукт, который будет интересен всем, вне зависимости от возрастов и музыкальных пристрастий. Я думаю, у Лены большое, хорошее будущее».