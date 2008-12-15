A’STUDIO наградили «Овацией»

Недавно группа A’STUDIO стала лауреатом XVII Национальной российской музыкальной премии «Овация» в номинации «Популярная музыка». На официальной церемонии фестиваля искусства за 2007 год, которая проходила в Светлановском зале Международного дома музыки, A’STUDIO исполнили песню «У природы нет плохой погоды» из известного кинофильма «Служебный роман». Статуэтку, изображающую пару аплодирующих рук, группе вручили музыкальный критик Артур Гаспарян и главный режиссер ГЦКЗ «Россия» Валерий Жак. «Это наша первая «Овация», - комментирует лидер и композитор A’STUDIO Байгали Серкебаев. - Для артиста самое важное - признание зрителя: аплодисменты или, другими словами, овации. С одной стороны эта премия - официальная оценка нашего творчества профессионалами, а с другой - наглядная демонстрация любви публики. Поэтому получить ее приятно вдвойне». Премию «Овация» в России вручают с 1992 года, и за это время ее успели окрестить русской Grammy. В 2002 году она прекратила свое существование, а в 2008 традицию было решено возродить.