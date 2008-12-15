Арбенина устроила скандал на 25-летии «Нау»

Диана Арбенина устроила скандал на 25-летии группы «НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС». При входе в гримерку рокершу остановила охрана и попросила надеть на руку браслет участника концерта. - Может, мне его еще куда надеть? - визжала артистка. - Это просто маразм какой-то. Я звезда, а не бычок с ярлыком! - Правила одиновы для всех, - спокойно парировал секьюрити и настоял-таки на своем. Концерт На концерте солистка «Ночных снайперов» появилась в новом образе. В юбочке с воланами выше колена и белой блузке певица зажгла под наутиловскую композицию «Под колесами любви», но недавняя травма дала о себе знать, и со сцены она удалилась, опираясь на трость. Вячеслав Бутусов позвал на юбилей только своих самых близких друзей - музыкантов, которые исполняли на сцене кавер-версии лучших песен «Наутилуса». - «Нау» для нас - это прежде всего молодежные пьянки! - говорит солист группы «Чайф» Владимир Шахрин. - Это, конечно, были сказочные посиделки в юности. Это наша молодость, это куча всего интересного. Также поздравить Бутусова приехали рокеры с мировым именем SuperMax.