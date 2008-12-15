Ольга Бузова уходит из «Дома-2» в шоу-бизнес

Звезда реалити-щоу «Дом-2» Ольга Бузова покидает проект, чтобы проявить себя в отечественном шоу-бизнесе в качестве певицы. Сейчас Бузова ежедневно берет уроки вокала. В следующем году она планирует засветиться на российской поп-сцене в качестве артистки. «Я очень хочу петь, хочу на сцену! Мой педагог по вокалу говорит, что у меня очень красивый и приятный голос, и если его развивать, то действительно может что-то получиться. У меня планы грандиозные. Хочется сделать профессиональный продукт». Ольге уже поступило большое количество предложений от разных продюсеров, которые мечтают подписать с ней контракт на совместное музыкальное творчество, пишет ДНИ.РУ. Девушка все предложения рассматривает тщательнейшим образом: «Что будет, то будет! Если не получится и никто талант певицы во мне не разглядит, то есть другие сферы, которые меня привлекают, например кино. Летом мне предлагали главную роль в одном хорошем фильме, но из-за сложных времен кино перестали снимать. Я так сожалею, потому что прошла кучу кастингов, чтобы только получить эту роль. Радует то, что если один раз прошла, значит, обязательно пройду второй и третий раз».