Лидер группы U2 Боно стал «Человеком мира-2008»

Участники парижской встречи лауреатов Нобелевской премии мира объявили на выходных ирландского рок-певца Боно "Человеком мира 2008". Он удостоен такого высокого звания за активную борьбу с бедностью, болезнями, в частности, малярией и СПИДом в Африке, которая нашла отражение в его творчестве. Высокую оценку организаторов этой акции получила также деятельность лидера рок-группы U2 за защиту прав человека и ликвидацию задолженности Африки, передаёт ИТАР-ТАСС. "Для меня как для рок-звезды это очень высокая оценка, – заявил 48-летний Боно. – Меня усыпали призами как певца, но награда от Нобелевских лауреатов премии мира приближает меня к этому званию". В минувшем году лауреаты Нобелевской премии мира удостоили звания "Человек мира" американских актёров Джорджа Клуни и Дона Чидла за их деятельность по достижению мира в суданской провинции Дарфур.