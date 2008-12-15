Первые красавицы России поздравляют Ксению Сухинову с победой

"Надеюсь, что Ксения с честью пройдет испытание славой и останется такой же уверенной в себе девушкой", - рассказала Оксана Федорова, комментируя победу Ксении Сухиновой на конкурсе "Мисс Мира-2008". Как рассказала экс-"Мисс Вселенная" корреспонденту РИА Новости, за конкурсом она не следила, но, несмотря на это, представляет себе "накал страстей, как вокруг самого конкурса, так и вокруг конкурсанток". "То, что Ксения повторила достижение Юлии Курочкиной, ставшей "Мисс Мира" в 1992 году это и удача и огромный труд, который Ксении пришлось проделать," - добавила победительница конкурса "Мисс-Вселенная 2002". К поздравлениям присоединилась и Вера Красова, вице-мисс Россия 2007 года. Вера участвовала в главном конкурсе красоты страны в тот же год, что и Ксения, и, заняв второе место, получила право представить Россию на "Мисс Вселенная", где вошла в пятерку самых красивых девушек. "Хотелось бы поздравить, Ксению с этой победой. Она долго шла к ней и, наконец, добилась того, чего хотела. Хотелось бы пожелать ей терпения, так как в течение следующего года ее ждет огромная кропотливая работа. Победа в таком большом конкурсе для любой девушки - символ признания ее, как личности. Для многих девушек стать самой красивой в мире - мечта всей жизни. По работе, в том числе и во время конкурса "Мисс Россия", мне приходилось общаться с Ксенией и могу сказать, что она милая, хорошая, целеустремленная девушка.