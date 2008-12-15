Киркорову напомнили об измене Пугачевой

Филипп Киркоров на днях вновь отметился на Украине. Если в прошлый раз артист изображал Бабушку в новогодней комедии про Красную Шапочку, то теперь его заманили уже на съемки юмористического проекта. Ведущие ничуть не стеснялись наступать Филиппу на самые больные мозоли, пишет "КП-Украина". "Киркоров в новогоднюю ночь телевизор не включает, потому что по каждому каналу показывают Максима Галкина", - шутили юмористы. Считается, что Филипп до сих пор ревнует Аллу Пугачеву к Максиму Галкину. К тому же этим летом Пугачева фактически призналась в супружеской измене, объявив о длящемся 7 лет браке с Галкиным. Как известно, в те годы Алла Борисовна все еще была законной женой Киркорова. На этом издевательства не прекратились. Ведущие шоу попытались возродить скандально известную сцену с журналисткой в розовой кофточке. "Филипп! Я - журналистка из Ростова! Вы меня помните? Нет? Меня никто уже не помнит! Можете меня опять послать, я даже ремейк на ваши песни сочинила!" - кричала дама в розовой кофточке. Впрочем, Филипп Киркоров совсем не обиделся и даже согласился спеть песню. "Я люблю Киев, эту гостеприимность, его атмосферу! Даже вас с вашими дурацкими шутками, ребята!" - признался артист напоследок. А вот Настя Каменских, также участвовавшая в записи шоу, была не в лучшем настроении. Девушка обругала матом фотографов, пытавшихся сделать ее фото. К счастью, группа "Уматурман" и экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева были настроены позитивно и настроения никому не испортили. Правда, с Верой при выходе на сцену случилась неприятность. Одетая в обтягивающий черный комбинезон и в туфлях на высоких каблуках, она споткнулась на лестнице и чуть было не упала. Красавицу поддержали помощники, так что к радости всех присутствующих выступление состоялось.