Take That воссоединятся с Робби Уильямсом на «Гластонбери-2010»

Группа Take That ведет переговоры о том, чтобы выступить хедлайнером на британском музыкальном фестивале "Гластонбери-2010". К этому моменту музыканты планируют воссоединиться с Робби Уильямсом, сообщает Gigwise.com. Как рассказал журналистам источник в окружении музыкантов, они хотели бы устроить на фестивале яркое шоу с исполнением своих главных хитов. По мнению источника, это выступление могло бы стать вершиной карьеры Take That, сообщает Lenta. Недавно Робби Уильямс заявил, что был бы рад воссоединиться с Take That. Лидер группы Гарри Бэрлоу в ответ заметил, что не исключает приема Уильямса в коллектив в следующем году. По мнению аналитиков, Уильямс не сможет принять участия в ближайшем концертном туре Take That, поскольку не принимал участия в работе над последним альбомом. Однако уже над следующей пластинкой музыканты смогут работать вместе с Уильямсом. Группа Take That была создана в 1990 году. В 1995 году коллектив покинул Робби Уильямс, начавший сольную карьеру. В 1996 году группа распалась. Гарри Бэрлоу, Джейсон Орандж, Говард Дональд и Марк Оуэн восстановили Take That в 2005 году. Вскоре в СМИ начали появляться предположения о грядущем возвращении в группу Робби Уильямса. Однако сами музыканты долгое время не подтверждали эту информацию.