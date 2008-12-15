«Мисс мира» раскрыла свои личные тайны

Победившая на конкурсе "Мисс мира-2008" россиянка Ксения Сухинова умна, красива и целеустремленна. Все эти качества, несомненно, помогают девушке раз за разом побеждать на конкурсах красоты. В прошлом году она получила титул "Мисс Россия", в этом году взяла корону на престижном конкурсе "Мисс мира". Как ни парадоксально, покорившая мир умница и красавица Ксения до сих пор не сумела отыскать свою вторую половинку. О своих личных тайнах, планах на будущее и пути к победе новоиспеченная "Мисс мира" поведала в своем первом в новом статусе интервью. "У меня нет сейчас молодого человека, - тяжело вздохнула красавица. - Не хватает времени на личную жизнь. То один конкурс, то другой..." Ксения не лукавит. Как пишет "Комсомольская правда", в прошлом Сухинова становилась обладательницей титулов "Вице-мисс Нефтегаз" в родном университете, а потом и "Мисс Имидж-2005". Двумя годами спустя была победа на "Мисс Россия", а теперь и на "Мисс мира". Кстати, как раз в день конкурса в Йоханнесбурге девушка должна была защищать курсовую. Буквально в этом году Ксении предстоит закончить Тюменский университет. Но студентке сейчас совсем не до учебы. "Я еще корону "Мисс Россия" другой девочке не передала, - добавила красавица. - Теперь вот "Мисс мира" - целый год по контракту должна буду ездить по всему миру. А там посмотрим. Я даже над ее темой пока не думала. Все было некогда. Надеюсь, конечно, институт окончить, но не знаю, как это теперь у меня получится". Впрочем, в университете Ксенией гордятся и готовы ее подождать и составить для нее индивидуальный график обучения. Кстати, в свое время именно из-за учебы наша пока единственная "Мисс Вселенная" Оксана Федорова отказалась от своего титула. Теперь Оксана поздравляет российскую "Мисс мира" и желает ей мужества. "Поздравляю Ксению от всей души! Хоть сам конкурс я не видела, могу представить, что борьба была непростая. Ксения повторила подвиг Юлии Курочкиной, ставшей "Мисс мира" в 1992 году. Молодец! Что пожелать? Наверное, мужества! - поразмыслив, сказала Оксана. - Ведь такая корона - и большая победа, и большое испытание одновременно. Испытание славой, тщеславием, гордостью".