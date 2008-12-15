Бритни Спирс взялась за старое

Певица Бритни Спирс, многие месяцы посвятившая диетам и многочасовым занятиям в спортзале, снова взялась за старое. На днях певицу застигли в Японии у ресторанчика быстрого питания, предлагающего клиентам ассортимент, как в McDonalds. Мало того что Бритни позволила себе вернуться к старой привычке перекусывать в фастфуд-кафе, так в ее руке еще и дымилась сигарета. Расслабившись таким незатейливым способом, Бритни Спирс отправилась за покупками в модный магазин японской торговой сети. За прошедшие месяцы певице действительно пришлось практически забыть вкус гамбургеров и бигмаков. Артистка готовилась к выступлению на шоу X Factor и к серии других появлений на публике как в Европе, так и в США. К тому же, прямо в день рождения, 2 декабря, у нее вышел альбом Circus. Ради этого события и сопутствующих мероприятий Бритни пришлось приложить все усилия, чтобы выглядеть хорошо. К чести Спирс надо заметить, что в обтягивающем платье с умопомрачительным декольте смотрелась она весьма впечатляюще. А для нескольких музыкальных номеров певица уже без всяких опасений смогла позволить себе надеть очень откровенные наряды, благо фигура позволяла. Остается надеяться, что Бритни не испортит свои достижения возвращением к старым привычкам. Сейчас у девушки вполне может случиться головокружение от успехов: ее альбом Circus за первую неделю продаж занял первое место в чартах США (разошлось более 505 миллионов копий), Японии, Бразилии, Соединенного Королевства, Канады, Мексики и Швейцарии, пишет Daily Mail.