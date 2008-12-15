Ведущим церемонии вручения премии «Оскар» станет Хью Джекман

Церемонию вручения премии "Оскар" будет вести австралийский киноактер Хью Джекман. В этом году Американская киноакадемия достаточно долго интриговала публику, утаивая имя ведущего торжественной церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится в Лос-Анджелесе 22 февраля 2009 года, передает "Фонтанка.ру". Организаторы церемонии, впрочем, время от времени допускали "утечки информации" и сообщали, что выбранный ведущий будет иметь "некоторое отношение к кинобизнесу". Еще одна из допущенных утечек касалась того факта, что ведущий не является комиком - "Оскара" достаточно часто вели именно представители этого жанра или ведущие телевизионных ток-шоу, передает NEWSru.com. Свой выбор продюсеры церемонии Лоуренс Марк и Билл Кондон объяснили тем, что Джекман отмечен безупречным чувством стиля и элегантностью, а также является "виртуозным конферансье и признанным киноактером". Однако отсутствие у Хью опыта участия в комических шоу все же внесло некоторые коррективы в сценарий церемонии: решено не заставлять ведущего произносить слишком много не присущих ему шутливых монологов. Впрочем, в 2005 году Хью Джекман блестяще провел церемонию вручения премии Tony и даже был удостоен за это специальной награды. Отметим, что всемирную известность Джекману принесла роль Росомахи в фильме "Люди Х". Затем были картины: боевик "Пароль "Рыба-меч"", отчасти фантастическая и, в тоже время, романтическая "Кейт и Лео", детективная "Сенсация", философская "Фонтан", фэнтези "Ван Хельсинг" и многие другие. Последняя работа Хью Джекмана – фильм "Австралия". В нем он сыграл одну из главных ролей, а его партнершей была еще одна именитая австралийка - Николь Кидман. Премьера картины состоялась недавно и, по мнению многих критиков, может претендовать на высокую оценку зрителей и жюри многих кинофорумов. В 2008 году Джекман, по версии читательниц журнала People, был признан самым сексуальным представителем сильного пола в мире. Хью Джекман родился 12 октября 1968 года в Сиднее. Он младший из пяти детей в семье Джекманов. По окончании школы изучал радиожурналистику в сиднейском Технологическом университете, а в свободное время играл в театре. После поступил в Западно-Австралийскую Академию Искусств. В 1999 году Джекман был назван лучшим актером в Австралии.