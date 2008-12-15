Николь Кидман не боится бесплодия

Николь Кидман (Nicole Kidman) открывает в себе все новые таланты! На днях знаменитая актриса удивила публику, обнаружив в себе музыкальные таланты! На своей родине, в Австралии, Николь пыталась сыграть на традиционном австралийском духовом инструменте – диджариду (didgeridoo), сообщает Showbiz Media. Вся суть в том, что по приданиям австралийских аборигенов, женщинам запрещается даже притрагиваться к этому инструменту, не то что играть на нем. По легенде он приносит коснувшейся его женщине неудачу и бесплодие! Но это, как видно, не пугает актрису. Напомним, что до брака со своим нынешним мужем, Кейтом Урбаном (Keith Urban), Николь долгие годы провела замужем за Томом Крузом (Tom Cruise), с которым тщетно пыталась завести детей. После нескольких неудачных попыток Кидман был поставлен диагноз – бесплодие. Однако, выйдя замуж за Кейта, Николь произвела на свет чудесную девочку. Так что, может не так и страшны древние австралийские инструменты…