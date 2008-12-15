Гальцев возглавил питерский Театр эстрады

Популярный эстрадный артист Юрий Гальцев назначен художественным руководителем петербургского Театра эстрады. В новой должности Гальцев уже сыграл в воскресенье эстрадное шоу "Hовый год будет" вместе со своими бессменными партнерами Гариком и Юриком. Оно фактически стало премьерным спектаклем нового театра. По мнению Гальцева, Театру эстрады нужно новое дыхание, новые актеры, пьесы, режиссеры. "У нас есть команда, есть люди, которые готовы с нами работать, - в том числе молодые ребята. Есть много идей, например, открыть актерский курс при театре. Hам хотелось бы, чтобы это был театр хорошего настроения, чтобы здесь играли произведения классиков - Гольдони, Чехова, Аверченко, Зощенко и наших современников - Альтова, Жванецкого", - отметил новый худрук театра. Сейчас в театре формируется штатное расписание, начался процесс его перевода в статус отдельного государственного учреждения. До его завершения формально Театр эстрады остается структурным подразделением "Петербург-Концерта".