Нагиев стал жертвой кризиса

Шоумен Дмитрий Нагиев пострадал от кризиса. Ведущий, который несколько лет подряд активно занимался строительством загородного дома, вынужден приостановить строительство, сообщает Life. - Сына я уже родил, дерево посадил, теперь остается достроить дом. Как закончу строительство, найду достойную хозяйку, остепенюсь. Начну жить полноценной жизнью, - заявлял Дмитрий еще несколько месяцев назад. Теперь ситуация изменилась. Мировой финансовый кризис крепко ударил по карману артиста. Дмитрий вынужден заморозить постройку своего семейного гнездышка. - Ума не приложу, когда смогу продолжить свой ремонт. Времена сейчас не подходящие, - делится телеведущий.