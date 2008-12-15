Апрелю подарили первый клип!

12 декабря самому юному участнику проекта «Фабрика зірок-2» Борису Апрелю исполнилось 18 лет. Так как желающих поздравить Звездного воина с совершеннолетием было очень много, он решил отпраздновать свой день рождения вместе с поклонниками в ресторане «Куба». Фанаты встречали Борю с плакатами, сотней надувных шариков и фирменным тортом. Апрель получил так много подарков, что пришлось заказывать несколько такси, чтобы их отвезти. Теперь все подарки находятся в офисе Натальи Могилевской. Среди подарков было огромное количество мягких игрушек – маленьких и огромных размеров, подушка в виде сердечка с именной вышивкой и много других оригинальных вещиц. Но главным сюрпризом для Апреля стал первый видеоклип, который ему подарила Наталья Могилевская совместно с Новым каналом. Этот ролик, куда входят все самые яркие моменты выступлений Бориса Апреля во время «Фабрики», в скором времени поступит в ротацию музыкального телеканала М1. Кстати, клип Наталья преподнесла Апрелю на самом большом в мире USB-накопителе, прямо на сцене во время концерта, который состоялся вчера во Дворце «Украина».