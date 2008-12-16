Мадонна запела голосом коровы!

В качестве новогоднего сюрприза один из музыкальных каналов страны готовит мультфильм, в котором Мадонна предстанет в образе козы, а Джастин Тимберлейк - петуха. Новая версия клипа Мадонны и Джастина Тимберлейка 4 Minutes появится на голубом телеэкране аккурат перед Новым годом, сообщает Life. Идея записать свою версию известной песни пришла в голову астраханским музыкантам Павлу Баеву и Роману Бекулову после отдыха на дельте Волги. Мультипликаторам идея волжан понравилась, и они решили записать мультверсию сенсационного клипа. - Мы написали пародию на Мадонну и Джастина Тимберлейка, - рассказывает Роман Бекулов. - Действие музыкального мультфильма происходит на ферме. Это была наша с Пашей идея. Причем вначале Мадонна у нас должна была быть дояркой, а Тимберлейк - петухом. Потом решили, что все персонажи должны быть животными, поэтому решили сделать Мадонну белой козой, а Тимберлейка оставить петухом в хорошем смысле этого слова.