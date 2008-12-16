«Папины дочки» споют с Тимати

31 декабря смотрите на Новом канале премьерные серии популярного сериала «Папины дочки»! Главных героинь ждет много сюрпризов, а главный из них – возвращение… мамы! Ну и, конечно же, какая же новогодняя елка без звезды? Именно такой подарок – «звезду на елку» попросила Пуговка у богатого бизнесмена. Тот желание малышки исполнил, и на новогоднем «огоньке» в школе, где учатся сестры Васнецовы, появился… Тимати! Ликованием дети встречали певца не только на съемочной площадке, но и за кадром. Тимати с удовольствием общался с юными поклонниками, хотя выглядел уставшим: сейчас у певца напряженный график работы, и он просто не успевает высыпаться. Вот и в павильон, где проходят съемки «Папиных дочек», Тимати приехал прямо из аэропорта. - Но я не мог позволить себе отказаться в самый последний момент, ведь я обещал, и меня ждали дети, - рассказал он. Познакомившись с юными актрисами, Тимати остался в восторге от общения с ними. - Мне очень понравилась маленькая девочка, которая играет Пуговку, и девочка, которая мне подпевала (по сериалу - Галина Сергеевна), – поделился впечатлениями Тимати. - У меня давно была задумка снять клип с участием детей. Надеюсь, займусь этим поближе к лету. Обязательно сниму в своем клипе этих девочек! Они очень артистичны и талантливы. Премьерные новогодние серии сериала «Папины дочки» смотрите 31 декабря!